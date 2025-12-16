Во враждебной стране закрыли финско-русский класс без предоставления выбора

Параллельно неопределенность сохраняется и вокруг финско-русской школы Восточной Финляндии, филиалы которой работают в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. В 2024 году местные власти поставили вопрос о ее закрытии, сославшись на сокращение числа учеников. Руководство школы указывало, что учебное заведение принадлежит фонду и не может быть ликвидировано решением муниципалитетов. Тем не менее в этом году города сменили своих представителей в органах управления фонда, что, по оценке администрации школы, может быть использовано для ее закрытия.