Во враждебной стране закрыли финско-русский класс без предоставления выбора

Суд в Финляндии признал законным решение властей города Турку о прекращении набора в финско-русский класс. Альтернатив для изучения русского языка детям предложено не было.
Набор в финско-русский класс в школе Пуолала был закрыт по решению муниципалитета с января 2025 года. Класс существовал с 1994 года и более 20 лет работал на постоянной основе. Родители учащихся пытались оспорить решение в суде, однако апелляция результата не дала.
Как сообщила председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя, суд оставил в силе позицию городских властей, признав закрытие набора правомерным. При этом никаких полноценных альтернатив для сохранения обучения русскому языку муниципалитет не предложил.
Единственным вариантом, о котором заявили власти, стало факультативное изучение русского языка. Оно доступно исключительно для детей, для которых русский является родным. Такая возможность закреплена в финском законодательстве и обязательна к исполнению, однако для остальных школьников фактически означает полное отсутствие доступа к изучению языка в рамках школьной системы.
В результате дети, не являющиеся носителями русского языка, лишились возможности изучать его в муниципальных школах Турку. Родители в ответ начали искать другие форматы обучения за пределами прежней образовательной модели, включая частные и внешкольные инициативы.
Параллельно неопределенность сохраняется и вокруг финско-русской школы Восточной Финляндии, филиалы которой работают в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. В 2024 году местные власти поставили вопрос о ее закрытии, сославшись на сокращение числа учеников. Руководство школы указывало, что учебное заведение принадлежит фонду и не может быть ликвидировано решением муниципалитетов. Тем не менее в этом году города сменили своих представителей в органах управления фонда, что, по оценке администрации школы, может быть использовано для ее закрытия.
Ранее российская дипломатическая миссия в Хельсинки заявляла, что сокращение программ по изучению русского языка в Финляндии происходит на фоне роста русофобских настроений. Отмечалось, что мнение родителей, большинство из которых являются гражданами Финляндии, при принятии подобных решений фактически не учитывается.
