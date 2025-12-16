У боинга загорелся двигатель во время взлета в Шереметьево

Когда борт оторвался от земли, возникла яркая вспышка, следует из поста (архивное фото).
У боинга в Шереметьево загорелся двигатель во время взлета. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в 7 утра из Шереметьево в Кайо-Коко (Куба). По информации, когда борт оторвался от земли, со стороны правого двигателя возникла яркая вспышка», — указано в посте telegram-канала Shot. После вспышки самолет приземлился и начал экстренно тормозить.
По словам туристов, чувствовалось, что самолету во время взлета не хватало мощности. На данный момент к воздушному судну прибыли подразделения пожарной охраны и службы спасения. Пассажиров эвакуируют из самолета в терминал аэропорта в связи с возникшей технической неисправностью самолета боинга. Рейс перенесли на 11:00 по московскому времени.
Схожий инцидент ранее произошел с рейсом Москва — Пхукет авиакомпании Red Wings: у пассажирского Boeing-777−200 после вылета из Домодедово также зафиксировали возгорание двигателя, из-за чего борт экстренно вернулся в аэропорт. Росавиация отнесла тот случай к авиационным инцидентам, пострадавших не было. Об этом сообщал телеканал RT.