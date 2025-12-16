У боинга загорелся двигатель во время взлета в Шереметьево

По словам туристов, чувствовалось, что самолету во время взлета не хватало мощности. На данный момент к воздушному судну прибыли подразделения пожарной охраны и службы спасения. Пассажиров эвакуируют из самолета в терминал аэропорта в связи с возникшей технической неисправностью самолета боинга. Рейс перенесли на 11:00 по московскому времени.