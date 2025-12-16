Пятого чабана ищут в снежном буране Волгоградской области

Напомним, что несколько дней назад стало известно о страшной трагедии, которая произошла в минувшие выходные из-за снежной бури в Палласовском районе. Тогда в степи насмерть замерзли четыре чабана. Они отправились на поиски скотины, но не смогли справиться со стихией. Пятого мужчину, который был в этой компании, до сих пор не нашли. Чабаны вышли искать животных в сильный мороз и снежную бурю, когда порывы ветра достигали 29 метров в секунду. Такая погода сделала поиски крайне опасными.