Пятого чабана ищут в снежном буране Волгоградской области

После трагедии с четырьмя замерзшими мужчинами, пропавшего пастуха ищут добровольцы и спасатели.

Источник: Комсомольская правда

В Палласовском районе Волгоградской области продолжают поиски пятого чабана, который бесследно исчез во время сильной снежной бури 13 декабря. Мужчину, которого не могут найти уже несколько дней, сегодня ищут волонтеры в районе железнодорожной станции Морозовка. Рано утром у здания администрации объявили сбор жителей, готовых помочь в поисках. Добровольцев просят взять с собой снеговые лопаты и хорошо подготовиться к долгому пребыванию на улице в условиях холода.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о страшной трагедии, которая произошла в минувшие выходные из-за снежной бури в Палласовском районе. Тогда в степи насмерть замерзли четыре чабана. Они отправились на поиски скотины, но не смогли справиться со стихией. Пятого мужчину, который был в этой компании, до сих пор не нашли. Чабаны вышли искать животных в сильный мороз и снежную бурю, когда порывы ветра достигали 29 метров в секунду. Такая погода сделала поиски крайне опасными.

Тогда же в снежный плен попали водители и пассажиры в районе села Кайсацкое. В ГУ МВД по Волгоградской области ранее сообщали, что 14 декабря в Палласовском районе началась масштабная операция по поиску пропавших людей. Полицейские и спасатели искали людей как на земле, так и с воздуха, используя для этого специальную технику.