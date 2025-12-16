СМИ: Двигатель самолета загорелся во время взлета в Шереметьеве

Двигатель самолета загорелся во время взлета в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.
Инцидент произошел с судном авиакомпании Nordwind Airlines. Лайнер должен был лететь из Москвы в Кайо-Коко (Куба). Когда борт оторвался от земли, со стороны правого двигателя возникла яркая вспышка. Пилоты произвели экстренную посадку — они приземлили судно и начали тормозить на большой скорости.
Туристы утверждают, что на разгоне лайнера ощущалось, что самолету не хватает мощности для взлета. На место прибыли пожарные и спасатели. Людей заводят обратно в аэропорт из-за технической неисправности судна, уточнили в публикации. Официального подтверждения информации на данный момент не было.
В начале декабря произошел другой авиаинцидент: самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings вылетел из столичного аэропорта Домодедово в сторону Пхукета. Спустя примерно час появилась информация о неполадках на борту: судно подало сигнал бедствия из-за возгорания левого двигателя. Главное о ЧП — в материале «Вечерней Москвы».