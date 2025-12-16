В Мьянме похитили троих россиян

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических колл-центров в Мьянме в течение года были освобождены в общей сложности шесть россиян. Трое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая. Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических колл-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.