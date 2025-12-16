Ричмонд
В Мьянме похитили троих россиян

БАНГКОК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Трое россиян были похищены на территории Мьянмы, предположительно, для принудительной работы в мошеннических колл-центрах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства РФ в Мьянме.

Источник: AP 2024

Отвечая на вопрос, есть ли в Мьянме российские граждане, которые стали жертвами мошенников и оказались в их колл-центрах, российский дипломат ответил: «В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы. С целью оперативного поиска и оказания помощи российским гражданам посольство поддерживает контакт с местными органами власти».

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников ранее рассказал ТАСС, что неизвестные похитили на территории Мьянмы фотомодель из России. По его словам, девушка сначала прилетела в Таиланд, сразу оттуда ее отправили в Янгон, якобы на собеседование. Там у нее силой забрали паспорт и другие документы, затем вывезли в мошеннический колл-центр, где заставляют работать против ее воли.

Как утверждал Мельников, за освобождение похитители потребовали у россиянки около $10 тыс. В колл-центре ее и еще около 200 человек удерживают силой, а тех, кто отказывается работать, избивают, пытают электрошокерами и угрожают расправой. Он отметил, что обратился к руководителю 3-го азиатского департамента МИД РФ Людмиле Воробьевой с просьбой оказать содействие в возвращении похищенной россиянки на родину.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических колл-центров в Мьянме в течение года были освобождены в общей сложности шесть россиян. Трое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая. Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических колл-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.