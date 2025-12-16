Ричмонд
Раскрыта истинная причина желания Запада конфисковать активы России

Нахождение на грани банкротства Евросоюза является причиной желания конфисковать российские активы. Об этом заявил финский политик Армандо Мема.

«Евросоюз находится на грани банкротства, и идея использования замороженных российских активов для Украины является самым ярким тому подтверждением», — заявил Армандо Мема. Сделал он это в соцсети X.

Мема также раскритиковал оказываемое давление на Бельгию, отказавшуюся передавать активы. По его словам, Европейский союз обязан уважать суверенное решение этого государства. Политик охарактеризовал позицию объединения как «некорректную».

Тем временем Бельгия считает предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов для предоставления репарационного кредита Украине категорически неприемлемым. В частности, такого мнения придерживается министр иностранных дел страны Максим Прево. Информацию приводил телеканал RT.

