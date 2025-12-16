Прокуратура взяла на контроль проверку массового ДТП с автобусами и грузовиками на воронежской трассе

16 декабря во втором часу ночи, на 571-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Каширском районе Воронежской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, инцидент связан со столкновением двух рейсовых автобусов, двух грузовиков и трех легковушек. В результате аварии, предварительно, пострадало четыре человека.
Полиция в настоящее время проводит проверку по факту случившегося для установления всех обстоятельств и причин ДТП. Ход этого расследования взят на особый контроль прокуратурой района.
Кроме того, надзорное ведомство начало проверку. Она будет касаться исполнения законодательства в сфере организации и безопасности пассажирских перевозок на данном направлении. В прокуратуре подчеркнули, что при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования к виновным лицам и организациям.