Вечер в общежитии закончился трагедией. 18-летний парень зарезал своего знакомого

В городе Балаково Саратовской области 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР региона, трагедия произошла в ночь с 10 на 11 декабря 2025 год в квартире общежития на улице Вокзальной.