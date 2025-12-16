Ричмонд
Вечер в общежитии закончился трагедией. 18-летний парень зарезал своего знакомого

В Балаково 18-летнему парню предъявили обвинение в убийстве знакомого.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Балаково Саратовской области 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР региона, трагедия произошла в ночь с 10 на 11 декабря 2025 год в квартире общежития на улице Вокзальной.

— По данным следствия, выпивший обвиняемый поссорился со своим 52-летним знакомым. После чего нанес последнему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. После этого подозреваемый скрылся с места преступления, — пишут журналисты.

Полиция задержала парня. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу. Сейчас по делу проводятся необходимые экспертизы и следственные действия для сбора доказательств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Верховный суд России определил новое место для рассмотрения уголовного дела против Михаила Пичугина, которого вся страна знает как выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море.