Вечер в общежитии закончился трагедией. 18-летний парень зарезал своего знакомого

В городе Балаково Саратовской области 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР региона, трагедия произошла в ночь с 10 на 11 декабря 2025 год в квартире общежития на улице Вокзальной.
— По данным следствия, выпивший обвиняемый поссорился со своим 52-летним знакомым. После чего нанес последнему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. После этого подозреваемый скрылся с места преступления, — пишут журналисты.
Полиция задержала парня. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу. Сейчас по делу проводятся необходимые экспертизы и следственные действия для сбора доказательств.
