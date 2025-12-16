ГАИ Минска отреагировала на видео, где родители высаживали детей около школ. Подробности обнародовали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве заметили, что в интернете было опубликовано обращение от жителя Минска, который постоянно наблюдает нарушение Правил дорожного движения рядом со средней школой № 78.
«На близлежащей территории есть пикап-зона, соответствующая разметка и информационный щит, однако родители высаживают детей прямо напротив ворот школьной территории», — сообщили в ГАИ.
И отметили, что сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД смогли установить водителей двух автомобилей Mercedes. Так, за нарушение правил остановки и стоянки по части 1 статьи 18.18 Кодекса об административных правонарушениях, водитель белого авто был освобожден от административной ответственности с вынесением предупреждения.
Водитель черного автомобиля по части 12 статьи 18.13 КоАП за создание аварийной обстановки был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 14 базовых величин, или 588 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
