ГАИ Минска отреагировала на видео, где родители высаживали детей около школ

И отметили, что сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД смогли установить водителей двух автомобилей Mercedes. Так, за нарушение правил остановки и стоянки по части 1 статьи 18.18 Кодекса об административных правонарушениях, водитель белого авто был освобожден от административной ответственности с вынесением предупреждения.