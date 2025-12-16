ФСБ предотвратила поджог поездов на Кубани по заданию украинских спецслужб

Также мужчина пояснил, как по заданию украинского куратора проводил поджог электроподстанции. «В Telegram мне предполагаемый, как я думал, сотрудник правоохранительных органов скинул координаты этого места и велел мне поджечь трансформатор. Мне сказал: “Иди, разведывай”. Я пошел, сделал фотографию, записал видео, отправил ему. Он мне в Telegram подробно скидывал: “Открутить вот эти гайки, поджечь”. Я где-то часа 2−3 ходил боялся сделать это, потом он мне начал говорить: “Мне все равно, как ты это будешь делать”. Как он сказал: “Это информационная война”», — сказал задержанный.