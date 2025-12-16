ФСБ предотвратила поджог поездов на Кубани по заданию украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ РФ в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресекли деятельность 10 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. В ходе допросов задержанные рассказали, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на «безопасные счета» от 300 тыс. до 1,6 млн рублей.
Так, в материалах проверки показаний на месте задержанного в Краснодарском крае мужчины говорится, что он получил задание от украинских спецслужб на поджог поездов на железной дороге. «Поезда поджигать. В машине лежит канистра с бензином, перемешанным с маслом, монтировка, два молотка и сменная одежда. Он [представитель украинских спецслужб] мне сказал это взять, чтобы вскрывать тягачи поездов, забегать туда и поджигать», — следует из данных видеозаписи, где зафиксирована проверка показаний задержанного.
Также мужчина пояснил, как по заданию украинского куратора проводил поджог электроподстанции. «В Telegram мне предполагаемый, как я думал, сотрудник правоохранительных органов скинул координаты этого места и велел мне поджечь трансформатор. Мне сказал: “Иди, разведывай”. Я пошел, сделал фотографию, записал видео, отправил ему. Он мне в Telegram подробно скидывал: “Открутить вот эти гайки, поджечь”. Я где-то часа 2−3 ходил боялся сделать это, потом он мне начал говорить: “Мне все равно, как ты это будешь делать”. Как он сказал: “Это информационная война”», — сказал задержанный.
Ранее в отношении всех 10 задержанных были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт) УК РФ, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы.