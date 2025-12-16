В ЯНАО водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе

Мужчина заплатит детям 50 тысяч рублей.
Водитель в ЯНАО сбил двоих детей на пешеходном переходе. Он выплатит им компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
«Прокуратура Пуровского района провела проверку по факту причинения вреда здоровью детям в дорожно-транспортном происшествии. С виновника ДТП в пользу двух детей взыскана полагающаяся компенсация», — отмечено в сообщении.
Инцидент произошел в августе текущего года в Пуровском районе. Водитель не пропустил двух детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу и сбил их. Ребятишки получили травмы.
Прокуратура направила иск в суд о взыскании с автомобилиста компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних. Суд, рассмотрев доводы надзорного органа и оценив представленные доказательства, согласился с позицией прокуратуры и обязал виновника выплатить по 25 тысяч рублей каждому ребенку.
Ранее в ЯНАО суд уже взыскивал компенсацию морального вреда по резонансному ДТП: жителю Салехарда, по вине которого в августе 2025 года погиб мотоциклист на улице Чубынина, назначили два года принудительных работ и лишили прав на тот же срок. Тогда в пользу матери и дочери погибшего было взыскано по 1,5 млн рублей, что подтверждает практику возмещения морального вреда пострадавшим и их родственникам в регионе.