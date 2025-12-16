В ЯНАО водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе

Ранее в ЯНАО суд уже взыскивал компенсацию морального вреда по резонансному ДТП: жителю Салехарда, по вине которого в августе 2025 года погиб мотоциклист на улице Чубынина, назначили два года принудительных работ и лишили прав на тот же срок. Тогда в пользу матери и дочери погибшего было взыскано по 1,5 млн рублей, что подтверждает практику возмещения морального вреда пострадавшим и их родственникам в регионе.