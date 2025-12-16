«Безопасные счета» и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн

В частности, 18-летний житель крымской столицы получил телефонный звонок от «правоохранителя», который сообщил, что юноша «подозревается в финансировании запрещенной в России организации и ему грозит уголовная ответственность». Испугавшись, потерпевший снял со счетов родителей 990 тысяч рублей и перечислил их на реквизиты, продиктованные злоумышленником.