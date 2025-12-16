Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади

«Пенсионер Службы безопасности Украины, 1962 года рождения, сотрудник одного из предприятий морского транспорта, опубликовал в Tелеграм-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к нанесению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет».
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.