Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве.

«Пенсионер Службы безопасности Украины, 1962 года рождения, сотрудник одного из предприятий морского транспорта, опубликовал в Tелеграм-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к нанесению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

