Стала известна новая деталь нападения на «Крокус»

Теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматов по находившимся внутри посетителям, после чего подожгли зрительный зал. Согласно данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести. Ранения и иные травмы получили 609 человек.