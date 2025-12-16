Ричмонд
Стала известна новая деталь нападения на «Крокус»

Предполагаемый спонсор террористов, Якубджони Юсуфзода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), причастных к атаке в концертном зале «Крокус Сити Холл», за месяц до теракта пытался выехать из России, вероятно с целью встречи с боевиками на территории Турции. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.

Спонсор пытался поехать в Турцию, где в это время проходили подготовку террористы, указано в посте.

«В феврале 2024 года Якубджони Юсуфзоду развернули в стамбульском аэропорту пограничники — вероятно, знали о его радикальных настроениях. После этого уроженец Таджикистана вернулся в Сочи — на миграционном учете он стоял нелегально», — указано в посте telegram-канала Mash.

Попытка Юсуфзоды поехать в Турцию пришлась на тот период, когда на территории страны находились будущие террористы, проходившие подготовку к нападению. Об этом сообщал телеканал RT.

Теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматов по находившимся внутри посетителям, после чего подожгли зрительный зал. Согласно данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести. Ранения и иные травмы получили 609 человек.