Председатель правления банка «Саратов» погиб в ДТП

В некрологе на сайте банка говорится: «ООО Банк “Саратов” с глубокой скорбью сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически скончался наш руководитель, Михаил Владимирович Кисель, который занимал должность председателя правления».