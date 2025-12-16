Председатель правления банка «Саратов» погиб в ДТП

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб, сообщается на сайте финансового учреждения.
В некрологе на сайте банка говорится: «ООО Банк “Саратов” с глубокой скорбью сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически скончался наш руководитель, Михаил Владимирович Кисель, который занимал должность председателя правления».
По данным РИА Новости, смерть наступила в результате автокатастрофы.
Церемония прощания с Михаилом Киселем состоится во вторник в храме Рождества Христова, расположенном на улице Вокзальная в Саратове.