Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель правления банка «Саратов» погиб в ДТП

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в автокатастрофе.

Источник: Аргументы и факты

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб, сообщается на сайте финансового учреждения.

В некрологе на сайте банка говорится: «ООО Банк “Саратов” с глубокой скорбью сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически скончался наш руководитель, Михаил Владимирович Кисель, который занимал должность председателя правления».

По данным РИА Новости, смерть наступила в результате автокатастрофы.

Церемония прощания с Михаилом Киселем состоится во вторник в храме Рождества Христова, расположенном на улице Вокзальная в Саратове.