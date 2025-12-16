ФСБ задержала четырех подростков за попытку диверсии в Липецкой области

Четверо подростков задержаны за попытку диверсии на нефтепроводе в Липецкой области. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в ФСБ и официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
— ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14−17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области, — сообщили в ЦОС.
По данным силовиков, задержанные в группе по поиску быстрого заработка в Telegram осенью текущего года установили контакт с сотрудником спецслужб Украины. По его заданиям они поджигали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также получили координаты тайника с взрывным устройством для подрыва нефтепродуктопровода, передает ТАСС.
Украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты для знакомств, используя схему психологического шантажа. Так, в ноябре в Москве были завербованы двое школьников. Один из них поджег магазин «Военторг» и релейный шкаф на железной дороге, второй пытался поджечь кинотеатр в ТЦ «Авиапарк».