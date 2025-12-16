ФСБ задержала четырех подростков за попытку диверсии в Липецкой области

По данным силовиков, задержанные в группе по поиску быстрого заработка в Telegram осенью текущего года установили контакт с сотрудником спецслужб Украины. По его заданиям они поджигали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также получили координаты тайника с взрывным устройством для подрыва нефтепродуктопровода, передает ТАСС.