«Хотите увеличить пенсию?»: одно неверное решение и женщина осталась без 4 млн рублей

— В Балаково 56-летняя женщина получила в мессенджере предложение увеличить пенсию. Перейдя по ссылке и введя присланный код, она стала получать звонки от лжесотрудников госорганов. Ее убедили, что с ее счета переводят деньги в запрещенные организации, и чтобы «избежать уголовной ответственности», нужно перевести накопления якобы на безопасный счет. Так жертва потеряла 4 миллиона 35 тысяч рублей, — пишут журналисты.