«Хотите увеличить пенсию?»: одно неверное решение и женщина осталась без 4 млн рублей

В Саратовской области три человека перевели мошенникам в общей сложности более 5,5 миллионов рублей! Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД.
— В Балаково 56-летняя женщина получила в мессенджере предложение увеличить пенсию. Перейдя по ссылке и введя присланный код, она стала получать звонки от лжесотрудников госорганов. Ее убедили, что с ее счета переводят деньги в запрещенные организации, и чтобы «избежать уголовной ответственности», нужно перевести накопления якобы на безопасный счет. Так жертва потеряла 4 миллиона 35 тысяч рублей, — пишут журналисты.
Также пострадали 27-летний житель Саратова — он перевел более 1,1 миллиона рублей. 21-летняя жительница Александрово-Гайского района лишилась 293 тысяч, часть из которых были кредитными, а часть — от продажи украшений.
