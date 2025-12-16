Россиян похитили в Мьянме

Соответствующие ноты о похищенных граждан были отправлены в МИД Мьянмы, указано в сообщении (архивное фото).
В Мьянме были похищены трое граждан России, которых, по предварительным данным, могли использовать в качестве принудительных работников в мошеннических колл-центр. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мьянме.
«В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы», — указано в сообщении в ответ на вопрос о жертвах мошенников. Его приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Мьянме и на границе с Таиландом уже удерживают россиян — в частности, модель из Сибири, которую после предложения работы вывезли в скам-центр в джунглях, лишили документов и потребовали за освобождение около 10 тысяч долларов. Правозащитники отмечали, что она стала как минимум пятым публично известным заложником таких структур в регионе, при этом ранее также сообщалось о группе российских айтишников, обманом вовлеченных в работу мошеннического центра.