Россиян похитили в Мьянме

Ранее сообщалось, что в Мьянме и на границе с Таиландом уже удерживают россиян — в частности, модель из Сибири, которую после предложения работы вывезли в скам-центр в джунглях, лишили документов и потребовали за освобождение около 10 тысяч долларов. Правозащитники отмечали, что она стала как минимум пятым публично известным заложником таких структур в регионе, при этом ранее также сообщалось о группе российских айтишников, обманом вовлеченных в работу мошеннического центра.