В Крыму арестовали экс-сотрудника СБУ за призывы атаковать Красную площадь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины арестовали в Керчи за призывы атаковать Красную площадь беспилотниками во время Парада Победы, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что пенсионер Службы безопасности Украины 1962 г. р., сотрудник одного из предприятий морского транспорта, опубликовал в Telegram-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к нанесению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения Парада Победы в честь очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

