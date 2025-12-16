Ричмонд
В курганской ГАИ назвали главную причину большинства аварий в 2025 году. Видео

Главной причиной ДТП в 2025 году в Кургане называют нарушение правил очередности проезда. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.

В Кургане назвали главную причину аварий в 2025 году.

«Одной из наиболее частых причин произошедших, в этом году, ДТП является несоблюдение очередности проезда», — пишут в ГАИ. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дороге.

Перед любым маневром необходимо трезво оценивать ситуацию вокруг и расстояние до других машин. Это простое правило поможет избежать аварий.

Ранее ГАИ сообщала, что в Кургане сохраняется напряженная ситуация с наездами на пешеходов: с начала года зарегистрировано 60 таких ДТП, в которых погибли шесть человек и 30 получили травмы. Во многих случаях пешеходы пересекали дорогу в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, как в аварии с участием Lada Granta на перекрестке Куйбышева и Перова.