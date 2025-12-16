VIP-сотрудница полиции Челябинска Горбунова, связанная с ОПГ «Махонинские»*, пыталась выйти из СИЗО

Анну Горбунову оставили в СИЗО.
Заместитель начальника следственного отдела ОП «Ленинский» УМВД Челябинска майор Анна Горбунова, которую следствие связывает с ОПГ «Махонинские»* (объединение признано в РФ экстремистским и запрещено), пыталась покинуть СИЗО. Ее жалобу рассмотрел Челябинский облсуд. По данным URA.RU, решение оставили без изменений.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Горбуновой. В удовлетворении его требований было отказано. Решение, по которому обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО до 29 декабря, оставлено без изменений», — рассказал URA.RU источник в судебной системе.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.
О связях Горбуновой с бандитами стало известно по ходу рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским объединения «Махонинские»* и изъятии в доход государства его активов. Сотрудники УФСБ по региону задержали женщину. Следствие считатет, что она помогала группировке вымогать более 8 млн рублей у одного из жителей региона.
После задержания Горбуновой были предъявлены обвинения в вымогательстве. Центральный райсуд отправил ее в СИЗО до 29 декабря. Не исключено, что данная мера будет продлеваться.
Лидер ОПГ «Махонинские»* Александр Махонин также был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Его обвиняют в организации преступного сообщества и вымогательстве. Группировка де, по решению Советского райсуда была признана экстремисткой. Ее активы на сумму около 2,5 млрд рублей перешло в собственность государства.
* Объединение «Махонинские» признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.