Сибиряки развернули под Челябинском узел связи для мошенников

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники выявили жилое помещение, где был установлен сим-бокс емкостью на 32 слота. В арендованной квартире оперативники также обнаружили и изъяли 100 сим-карт, а также пластиковые карты различных банков. Установлено, что один из этих мобильных номеров использовался онлайн-мошенниками для хищения денежных средств у жительницы региона», — отметили в пресс-службе ведомства.