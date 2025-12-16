Сибиряки развернули под Челябинском узел связи для мошенников

Молодые люди помогали мошенникам.
Двое жителей Новосибирска в возрасте 17−18 лет по указанию находящихся за границей мошенников развернули в поселке под Челябинском узел связи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, «связисты» были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, неустановленные организаторы противоправной деятельности предложили уроженцам Новосибирска “подработку” на территории Южного Урала. Для этого молодым людям незнакомцы дистанционно передали необходимое для запуска узла связи оборудование, партии сим-карт, а также денежные средства для аренды квартиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Узел связи расположился в поселке Красное поле Сосновского района. Сотрудникам УФСБ и УБК ГУ МВД региона во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Сосновскому району удалось выйти на злоумышленников.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники выявили жилое помещение, где был установлен сим-бокс емкостью на 32 слота. В арендованной квартире оперативники также обнаружили и изъяли 100 сим-карт, а также пластиковые карты различных банков. Установлено, что один из этих мобильных номеров использовался онлайн-мошенниками для хищения денежных средств у жительницы региона», — отметили в пресс-службе ведомства.
В отношении сибиряков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных и других участников преступной схемы.