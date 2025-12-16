Мошенники оформили онлайн-кредит и вывели с карты ничего не подозревающего узбекистанца 77 миллионов сумов

Об этом сообщили в Центре кибербезопасности МВД.
В ходе проверки было установлено, что злоумышленники незаконно подключились к мобильному телефону потерпевшего, оформили онлайн-кредит на его имя, после чего перевели полученные средства на свои банковские пластиковые карты.
По предварительным данным, мужчина мог случайно установить на телефон вредоносное приложение. Именно с его помощью кибермошенники получили доступ к устройству.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия.
В целях предотвращения подобных случаев гражданам рекомендуется защитить свою кредитную историю. Для этого можно ограничить возможность оформления кредитов через сайт portal.infokredit.uz.
Для активации услуги необходимо:
пройти идентификацию в личном кабинете через OneID.
в разделе SMS-уведомлений включить бесплатную услугу SMS-оповещения.
в разделе Freeze активировать функцию блокировки.
Эти меры помогут защитить себя от мошеннических схем. Правоохранители также призывают быть бдительными: не скачивать неизвестные файлы в Telegram и других соцсетях и мессенджерах, а также не вводить личные данные на сомнительных сайтах.