Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники оформили онлайн-кредит и вывели с карты ничего не подозревающего узбекистанца 77 миллионов сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 16 декабря). 57-летний житель Андижанского района обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 27 ноября с его банковской пластиковой карты, выданной банком «Ипотека», неизвестным лицом были незаконно сняты 77 миллионов сумов.

Источник: Vaib.Uz

Об этом сообщили в Центре кибербезопасности МВД.

В ходе проверки было установлено, что злоумышленники незаконно подключились к мобильному телефону потерпевшего, оформили онлайн-кредит на его имя, после чего перевели полученные средства на свои банковские пластиковые карты.

По предварительным данным, мужчина мог случайно установить на телефон вредоносное приложение. Именно с его помощью кибермошенники получили доступ к устройству.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия.

В целях предотвращения подобных случаев гражданам рекомендуется защитить свою кредитную историю. Для этого можно ограничить возможность оформления кредитов через сайт portal.infokredit.uz.

Для активации услуги необходимо:

пройти идентификацию в личном кабинете через OneID.

в разделе SMS-уведомлений включить бесплатную услугу SMS-оповещения.

в разделе Freeze активировать функцию блокировки.

Эти меры помогут защитить себя от мошеннических схем. Правоохранители также призывают быть бдительными: не скачивать неизвестные файлы в Telegram и других соцсетях и мессенджерах, а также не вводить личные данные на сомнительных сайтах.