Жителя Иркутской области отправили на лечение за призывы к терроризму в сети

54-летнего жителя Усть-Илимска отправили на принудительное лечение за экстремистские публикации в сети. В своем аккаунте обвиняемый размещал призывы к терроризму, причиняя тем самым ущерб основам конституционного строя, государственной и общественной безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Мужчина отрицал вину, ссылаясь на использование фото в личных целях. Суд признал факт совершения преступления доказанным на основании улик, включая документы и показания свидетелей, — поясняется в материалах дела.
В связи с выявленным у обвиняемого психическим заболеванием, он был освобожден от уголовной ответственности. Вместо этого ему назначено стационарное лечение в медицинское учреждение. Постановление еще не вступило в законную силу.