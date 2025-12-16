На нефтетрубном заводе в российском городе вспыхнул пожар

В Свердловской области произошел пожар на предприятии, выпускающем нефтяные трубы. Возгорание зафиксировано на Первоуральском новотрубном заводе.
Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия. На кадрах видна часть производственного помещения, охваченная огнем. Работники предприятия покидают цех, в котором распространяется пламя, передает телеграм-канал Ural Mash.
По предварительной информации, огонь возник в 4-м цехе завода. Официальных данных о площади возгорания и возможных причинах пожара на момент публикации не поступало. Масштабы происшествия можно оценить лишь по визуальным признакам.
Сведения о пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.
