В Тольятти водитель Daewoo Nexia сбил трех пешеходов

В понедельник, 15 декабря, в Тольятти произошло ДТП. В 16:30 в Комсомольском районе на улице Громовой автомобиль сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.