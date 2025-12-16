Ричмонд
В Тольятти водитель Daewoo Nexia сбил трех пешеходов

Водитель иномарки не справился с управлением в непогоду и сбил троих пешеходов на зебре в Тольятти.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 15 декабря, в Тольятти произошло ДТП. В 16:30 в Комсомольском районе на улице Громовой автомобиль сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«28-летний водитель, двигаясь по ул. Громовой, наехал на трех пешеходов — 17-летнего юношу, 18-летнюю и 64-летнюю женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в полиции.

Авария произошла во время снегопада. Все трое пострадавших получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять детали происшествия. Проводится проверка.