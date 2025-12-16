Ричмонд
Школьник с ножом ранил трех человек в школе в Одинцово

В подмосковном Одинцово школьник с ножом напал на учащихся. Пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

ЧП случилось в общеобразовательной школе в Одинцовском округе, в поселке Горки-2. Предварительно, нападавший — ученик средней школы. Его мотивы и другие подробности пока неизвестны.

Telegram-канал Baza пишет, что один ребенок погиб, еще двое ранены. По данным 112, погиб охранник. «Нападавший закрылся в кабинете. Правоохранители ведут с ним переговоры», — указано в посте.

Каналу «Осторожно, Москва» в школе заявили, что «сейчас в школе “все хорошо”, и родители учеников получат всю информацию в ближайшее время в чатах».