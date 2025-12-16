В Ростовской области начали проверку после гибели 10-летнего мальчика

Трагедия произошла вчера на водоеме в хуторе Ленина. Предварительно, двое ребят одного возраста вышли на тонкий лед и провалились в воду. На помощь пришел очевидец, он вытащил детей на берег, но одного мальчика спасти не удалось. Второго пострадавшего увезли в больницу.