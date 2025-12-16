В Ростовской области начали проверку после гибели 10-летнего мальчика

В Аксайском районе Ростовской области после гибели 10-летнего мальчика начали доследственную проверку. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Трагедия произошла вчера на водоеме в хуторе Ленина. Предварительно, двое ребят одного возраста вышли на тонкий лед и провалились в воду. На помощь пришел очевидец, он вытащил детей на берег, но одного мальчика спасти не удалось. Второго пострадавшего увезли в больницу.
— Следователи выяснят обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СК.
Известно, что ситуацию и ход расследования также взяли на контроль в прокуратуре.
Жителям Дона напоминают: нельзя выходить на непрочный лед, это прямая угроза жизни и здоровью. Взрослые должны напоминать детям правила безопасности. Дети не должны играть вблизи водоемов без сопровождения взрослых.