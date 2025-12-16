Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гвардейском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом и перевернулась, пострадали двое

ДТП произошло около пос. Лунино.

Источник: ГАИ Калининграда

В Гвардейском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом и перевернулась, пострадали два человека. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло во вторник, 16 декабря, около 7:48 вблизи пос. Лунино. Водитель, управляя Mercedes, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lexus. Два пассажира первого автомобиля (в том числе несовершеннолетний) получили травмы, направлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.