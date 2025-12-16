В Гвардейском районе легковушка столкнулась с микроавтобусом и перевернулась, пострадали двое

ДТП произошло во вторник, 16 декабря, около 7:48 вблизи пос. Лунино. Водитель, управляя Mercedes, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lexus. Два пассажира первого автомобиля (в том числе несовершеннолетний) получили травмы, направлены в медицинское учреждение.