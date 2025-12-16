Мошенники обогатились на 2 млн рублей за сутки за счет жителей Приангарья

IrkutskMedia, 16 декабря. За минувшие сутки четверо жителей Приангарья перечислили на счета мошенников 2 млн рублей. Жертвами обмана стали двое безработных, пенсионерка и библиотекарь.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, больше всего денег потеряла 76-летняя жительница Ангарска. Пенсионерке позвонил якобы работник министерства образования. Он предложил получить дополнительные социальные выплаты на родственника. Женщина продиктовала ИНН, СНИЛС, а также паспортные данные звонившему. Спустя некоторое время с ней стали связываться лжесотрудники Госуслуг, спецслужб и банковских предприятий. Все собеседники сообщали о краже персональных данных и возможной утрате денег. Чтобы обезопасить себя от действий киберпреступников, злоумышленники предложили ангарчанке перечислить накопления на «безопасный счет». Суммарно она лишилась 1,8 млн рублей.
Также от действий аферистов пострадал 28-летний житель Киренска. В мессенджере ему написал мошенник от имени педагога колледжа с информацией о дропперах. Собеседник заверил, что злоумышленники привлекают учеников в качестве дропперов и выводят похищенные средства. Кроме того, аферист пояснил о проведении транзакции через банковскую карту потерпевшего. Чтобы запутать «цифровой след» мошенники попросили совершить несколько покупок в интернет-магазинах. Суммарно мужчина лишился около 100 тысяч рублей.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске 72-летний мужчина лишился 4,2 млн рублей после звонка неизвестных, которые представились сотрудниками Роскомнадзор и прокуратуры. Звонившие заявили, что его деньги пытаются похитить, и предложили перевести средства на «безопасный счёт».