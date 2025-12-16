Мошенники обогатились на 2 млн рублей за сутки за счет жителей Приангарья

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, больше всего денег потеряла 76-летняя жительница Ангарска. Пенсионерке позвонил якобы работник министерства образования. Он предложил получить дополнительные социальные выплаты на родственника. Женщина продиктовала ИНН, СНИЛС, а также паспортные данные звонившему. Спустя некоторое время с ней стали связываться лжесотрудники Госуслуг, спецслужб и банковских предприятий. Все собеседники сообщали о краже персональных данных и возможной утрате денег. Чтобы обезопасить себя от действий киберпреступников, злоумышленники предложили ангарчанке перечислить накопления на «безопасный счет». Суммарно она лишилась 1,8 млн рублей.