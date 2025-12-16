В Горячем Ключе полицейский получил взятку за прикрытие незаконной охоты

В Горячем Ключе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего бывшего заместителя начальника районного отдела полиции. Следователи СКР по Краснодарскому краю предъявили ему обвинение в получении крупной взятки за бездействие в пользу преступника.
«Сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным УФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника ОМВД России по г. Горячий ключ», — сообщили в ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, в ноябре 2024 года сотрудник полиции получил 500 тысяч рублей через посредника за невмешательство в деятельность мужчины, осуществлявшего незаконную охоту без лицензии на копытных животных в лесных массивах охотугодий «Горячеключевского ГО КК ООР». В отношении нарушителя уже ведется отдельное расследование.
В рамках уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения — заключение под стражу. Следственные действия продолжаются, их цель — сбор и закрепление доказательств причастности фигуранта. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники краевого УФСБ.
«Полицейский уволен в июне 2025 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — прокомментировали в правоохранительных органах.