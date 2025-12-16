В Горячем Ключе полицейский получил взятку за прикрытие незаконной охоты

По версии следствия, в ноябре 2024 года сотрудник полиции получил 500 тысяч рублей через посредника за невмешательство в деятельность мужчины, осуществлявшего незаконную охоту без лицензии на копытных животных в лесных массивах охотугодий «Горячеключевского ГО КК ООР». В отношении нарушителя уже ведется отдельное расследование.