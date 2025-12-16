Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При угрозе атак воронежцев будут эвакуировать с центральных площадей

На новогодних праздниках при угрозе атак ВСУ жителей Воронежа будут эвакуировать с площади Ленина и Адмиралтейской площади, где запланированы массовые гуляния. Об этом сообщили в мэрии.

Глава города Сергей Петрин на еженедельной планерке отметил, что учитывает «возможность попыток дестабилизации обстановки в новогодние праздники». Для обеспечения безопасности на площадях будут оборудованы эвакуационные выходы, а сотрудники частных охранных предприятий, работающие на объектах, пройдут соответствующие инструктажи. Дополнительно мониторинг обстановки на местах будет осуществляться дежурными главами управлений.