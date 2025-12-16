При угрозе атак воронежцев будут эвакуировать с центральных площадей

Глава города Сергей Петрин на еженедельной планерке отметил, что учитывает «возможность попыток дестабилизации обстановки в новогодние праздники». Для обеспечения безопасности на площадях будут оборудованы эвакуационные выходы, а сотрудники частных охранных предприятий, работающие на объектах, пройдут соответствующие инструктажи. Дополнительно мониторинг обстановки на местах будет осуществляться дежурными главами управлений.