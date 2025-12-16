Ричмонд
В Тольятти «накрыли» нарколабораторию, организованную предпенсионерами

В Тольятти сотрудники МВД обнаружили нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Также правоохранители задержали двух безработных местных жителей 60 и 64 лет. Старший из них был судим за разбой. По версии следствия, тольяттинцы нашли в интернете «подработку». Анонимный заказчик отправлял им деньги на аренду квартиры и через тайники передавал все необходимое для производства наркотиков. Подозреваемые же должны были производить мефедрон и сбывать его через «закладки». Полицейские изъяли у них более 380 г наркотика, а также оборудование для его производства.

Возбуждено уголовное дело, мужчин отправили под стражу.