Kras Mash: Задержанным за стрельбу из дома в Красноярске оказался иркутянин

Мужчина ночью устроил переполох в Красноярске — на задержание съехалось руководство краевой полиции.

Источник: РИА "Новости"

Уроженец Иркутской области задержан за стрельбу из дома в Красноярске. Об этом пишет Kras Mash.

По информации издания, стрелявшим из дома в красноярской Покровке оказался уроженец Иркутской области по имени Константин. Он был руководителем фирмы.

По имеющимся данным, Константин числится в реестре должников в Иркутской области на сайте судебных приставов.

В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказывали, что мужчина ночью 16 декабря, находясь в пьяном виде, выгнал жену на улицу, а сам дома заперся с 7-летним ребенком. Он выстрелил не менее одного раза в сторону улицы.

На переговоры и задержание злоумышленника приезжали руководители красноярской полиции. Мужчину удалось задержать. Обошлось без пострадавших. Подробнее можно узнать здесь. Известно, что у мужчины имеется судисомть.

Ранее сообщалось о том, как пьяный иркутянин угнал автомобиль в Забайкалье и поехал домой. Однако по пути он попался полиции.