Kras Mash: Задержанным за стрельбу из дома в Красноярске оказался иркутянин

В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказывали, что мужчина ночью 16 декабря, находясь в пьяном виде, выгнал жену на улицу, а сам дома заперся с 7-летним ребенком. Он выстрелил не менее одного раза в сторону улицы.