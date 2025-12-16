Kras Mash: Задержанным за стрельбу из дома в Красноярске оказался иркутянин

Уроженец Иркутской области задержан за стрельбу из дома в Красноярске. Об этом пишет Kras Mash.
По информации издания, стрелявшим из дома в красноярской Покровке оказался уроженец Иркутской области по имени Константин. Он был руководителем фирмы.
По имеющимся данным, Константин числится в реестре должников в Иркутской области на сайте судебных приставов.
В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказывали, что мужчина ночью 16 декабря, находясь в пьяном виде, выгнал жену на улицу, а сам дома заперся с 7-летним ребенком. Он выстрелил не менее одного раза в сторону улицы.
На переговоры и задержание злоумышленника приезжали руководители красноярской полиции. Мужчину удалось задержать. Обошлось без пострадавших. Подробнее можно узнать здесь. Известно, что у мужчины имеется судисомть.
Ранее сообщалось о том, как пьяный иркутянин угнал автомобиль в Забайкалье и поехал домой. Однако по пути он попался полиции.