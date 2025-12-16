В Ростовской области задержали лжесиловика с поддельными удостоверениями

В Азове задержали лжесиловика с поддельными удостоверениями. Мужчина пытался обмануть военного, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным полиции, инцидент произошел днем в районе местного центрального рынка. К одному из прохожих подошел неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, предъявив удостоверение. Он заявил, что намерен задержать собеседника «из-за проблем с законом», потребовал проследовать с ним, а затем потребовал деньги для «урегулирования вопроса».
Военный передал средства, но сразу же оповестил о случившемся свое руководство. В итоге подозрительного «правоохранителя» задержали и доставили в полицию.
— В машине задержанного нашли два удостоверения, похожих на документы сотрудника следственного органа. Изъятые документы направлены на экспертизу, — рассказали в МВД.
Дело завели по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сейчас проводится проверка, а также выясняется возможная причастность подозреваемого к таким же эпизодам.
