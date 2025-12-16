В Ростовской области задержали лжесиловика с поддельными удостоверениями

По данным полиции, инцидент произошел днем в районе местного центрального рынка. К одному из прохожих подошел неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, предъявив удостоверение. Он заявил, что намерен задержать собеседника «из-за проблем с законом», потребовал проследовать с ним, а затем потребовал деньги для «урегулирования вопроса».