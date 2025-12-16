Баллистические шлемы на миллион рублей конфискованы на границе Калининградской области

Спецпродукция была изъята на границе и по решению суда обращена в доход государства.
Инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска «Мамоново-2». Инспекторы остановили для досмотра автомобиль гражданина Латвии, следовавшего из Польши. При осмотре в багаже были обнаружены тактические шлемы, которые владелец декларировал как пластмассовые аксессуары для личного пользования общей стоимостью 400 евро.
Проведённая таможенная экспертиза установила истинную природу груза. Изъятые изделия являются полноценными баллистическими защитными шлемами военного назначения. Их совокупная рыночная стоимость оценивается в 1,3 миллиона рублей. Подобная продукция ввозится в РФ только по специальным лицензиям Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которых у перевозчика не было.
В отношении иностранца был составлен административный протокол по статье «Несоблюдение запретов и ограничений». Суд вынес решение о конфискации шлемов и их обращении в федеральную собственность. После завершения всех юридических процедур защитное снаряжение было официально передано представителям Минобороны России.