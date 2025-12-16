Баллистические шлемы на миллион рублей конфискованы на границе Калининградской области

В отношении иностранца был составлен административный протокол по статье «Несоблюдение запретов и ограничений». Суд вынес решение о конфискации шлемов и их обращении в федеральную собственность. После завершения всех юридических процедур защитное снаряжение было официально передано представителям Минобороны России.