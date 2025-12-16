Молодая омичка надеялась на сюрприз, но ее надули мошенники на 92 тысячи рублей

Дальше мошенничество разворачивалось по старой схеме: якобы взломанный портал «Госуслуги» и «оформленная доверенность на третье лицо». Вскоре с девушкой связались представители якобы Роскомнадзора и ФСБ. Разговор свелся к тому, что некий экстремист теперь может распоряжаться всем ее имуществом. Чтобы доказать свою непричастность к противоправным действиям, потерпевшей, по заверениям мошенников, необходимо срочно перевести все имеющиеся деньги в «Федеральное казначейство». Выполняя инструкции злоумышленников, омичка лишилась 92 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.