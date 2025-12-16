Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая омичка надеялась на сюрприз, но ее надули мошенники на 92 тысячи рублей

Девушку обманули телефонные мошенники по праздничной схеме «Вам пришел подарок!».

Источник: Комсомольская правда

В омскую полицию обратилась 23-летняя жительница Ленинского округа — неизвестный обрадовал ее нежданной посылкой. Поверив жуликам, омичка лишилась 92 тысячи рублей.

Началось все с телефонного звонка с неизвестного номера. Звонивший молодой омичке сотрудник представился сотрудником транспортной компании. Радостным голосом мужчина уведомил девушку, что на ее имя заказана доставка, а для получения посылки необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Не задумываясь о возможных последствиях, женщина выполнила требование звонящего.

Дальше мошенничество разворачивалось по старой схеме: якобы взломанный портал «Госуслуги» и «оформленная доверенность на третье лицо». Вскоре с девушкой связались представители якобы Роскомнадзора и ФСБ. Разговор свелся к тому, что некий экстремист теперь может распоряжаться всем ее имуществом. Чтобы доказать свою непричастность к противоправным действиям, потерпевшей, по заверениям мошенников, необходимо срочно перевести все имеющиеся деньги в «Федеральное казначейство». Выполняя инструкции злоумышленников, омичка лишилась 92 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «КП в Омске» рассказывала, как мошенники будут обманывать омичей в канун новогодних праздников, где мы подробно описывали способ обмана с помощью курьерской доставки.