Молодая омичка надеялась на сюрприз, но ее надули мошенники на 92 тысячи рублей

В омскую полицию обратилась 23-летняя жительница Ленинского округа — неизвестный обрадовал ее нежданной посылкой. Поверив жуликам, омичка лишилась 92 тысячи рублей.
Началось все с телефонного звонка с неизвестного номера. Звонивший молодой омичке сотрудник представился сотрудником транспортной компании. Радостным голосом мужчина уведомил девушку, что на ее имя заказана доставка, а для получения посылки необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Не задумываясь о возможных последствиях, женщина выполнила требование звонящего.
Дальше мошенничество разворачивалось по старой схеме: якобы взломанный портал «Госуслуги» и «оформленная доверенность на третье лицо». Вскоре с девушкой связались представители якобы Роскомнадзора и ФСБ. Разговор свелся к тому, что некий экстремист теперь может распоряжаться всем ее имуществом. Чтобы доказать свою непричастность к противоправным действиям, потерпевшей, по заверениям мошенников, необходимо срочно перевести все имеющиеся деньги в «Федеральное казначейство». Выполняя инструкции злоумышленников, омичка лишилась 92 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «КП в Омске» рассказывала, как мошенники будут обманывать омичей в канун новогодних праздников, где мы подробно описывали способ обмана с помощью курьерской доставки.