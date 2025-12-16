В Петербурге инспектора ДПС задержали после пожара из-за попытки слить бензин

По данным следствия, утром 15 декабря 2025 года полицейский находился на нижнем паркинге в здании батальона ДПС и, будучи при исполнении, с помощью специального устройства пытался похитить топливо со служебного автомобиля. Во время этих действий произошло возгорание паров бензина, в результате чего были повреждены несколько служебных машин в гараже. Граждане в результате инцидента не пострадали, размер ущерба устанавливается.