Жительница Новосибирска, на которую упало дерево, получит компенсацию

«Прокурор Ленинского района в интересах женщины, пострадавшей от падения аварийного дерева вблизи остановочного павильона “Затон”, обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Ленинский районный с иском прокурора согласился, учел физические и моральные страдания женщины, взыскал с администрации Ленинского района Новосибирска в пользу пострадавшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.