В Самарской области предупреждают о рассылке фальшивых квитанций за газ

В регионе участились случаи мошенничества, связанные с поддельными платёжными документами за обслуживание газового оборудования. По информации «Газпром межрегионгаз Самара», злоумышленники рассылают жителям квитанции, внешне практически идентичные настоящим, однако в них указаны реквизиты посторонних организаций.
Схема рассчитана на то, что многие граждане оплачивают коммунальные счета автоматически, не проверяя детали. Эксперты напоминают: работы по техническому обслуживанию газового оборудования внутри дома могут выполнять только компании, отмеченные в вашем договоре на обслуживание.
Оригинальная квитанция от «Газпром межрегионгаз Самара» имеет ряд отличительных признаков: цветная печать, два фирменных логотипа и доставка в запечатанном конверте для сохранности персональных данных. Кроме того, плата за техобслуживание, как правило, включена в общий счёт за газ, а не отправляется в виде отдельного уведомления.
Если документ вызывает сомнения, его можно проверить через официальный сайт газовой компании. Для этого достаточно ввести номер лицевого счёта в специальный сервис, который покажет, какая организация действительно обслуживает ваше оборудование. Несоответствие данных — явный признак подделки, и оплачивать такой документ не следует.