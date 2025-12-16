В Самарской области предупреждают о рассылке фальшивых квитанций за газ

Оригинальная квитанция от «Газпром межрегионгаз Самара» имеет ряд отличительных признаков: цветная печать, два фирменных логотипа и доставка в запечатанном конверте для сохранности персональных данных. Кроме того, плата за техобслуживание, как правило, включена в общий счёт за газ, а не отправляется в виде отдельного уведомления.