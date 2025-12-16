Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шок: В Молдове полицейский во время вечеринки избил и изнасиловал 19-летнюю девушку

Подозреваемый был задержан на 72 часа, в отношении него возбуждено уголовное дело, а также проводится внутреннее расследование.

Источник: Комсомольская правда

В Каушанах сотрудник полиции изнасиловал 19-летнюю девушку.

Согласно источникам, близким к расследованию, сотрудник правоохранительных органов, находясь вне службы, отправился на вечеринку к коллеге, куда были приглашены еще три девушки, сообщает eNewsmd.online.

Все пятеро употребляли алкоголь, и около 02:55 одна из девушек в возрасте 19 лет сообщила в полицию, что до полуночи ее избил и изнасиловал полицейский.

Правоохранительные органы начали расследование этого дела, чтобы установить все обстоятельства, а также достоверность показаний предполагаемой жертвы.

Похотливый блюститель порядка был доставлен в ИП Каушан, где был задержан на 72 часа. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также проводится внутреннее расследование.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).

Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.

«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).

Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.

В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).