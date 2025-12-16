Шок: В Молдове полицейский во время вечеринки избил и изнасиловал 19-летнюю девушку

В Каушанах сотрудник полиции изнасиловал 19-летнюю девушку.
Согласно источникам, близким к расследованию, сотрудник правоохранительных органов, находясь вне службы, отправился на вечеринку к коллеге, куда были приглашены еще три девушки, сообщает eNewsmd.online.
Все пятеро употребляли алкоголь, и около 02:55 одна из девушек в возрасте 19 лет сообщила в полицию, что до полуночи ее избил и изнасиловал полицейский.
Правоохранительные органы начали расследование этого дела, чтобы установить все обстоятельства, а также достоверность показаний предполагаемой жертвы.
Похотливый блюститель порядка был доставлен в ИП Каушан, где был задержан на 72 часа. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также проводится внутреннее расследование.
