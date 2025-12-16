В Омске сосед избил семейную пару за их отказ пригласить его к совместной трапезе

Оперативники выяснили, что разбойное нападение мужчина совершил из-за обиды. Сожители ужинали, распивая спиртные напитки, а когда сосед постучался к ним в дверь, в надежде присоединится к трапезе, они его не пустили. Мужчина обиделся, разбил топором стекло и вошел в чужое жилье через окно. После он ударил ножом хозяина жилища, а хозяйке стукнул кулаком по лицу. Удовлетворив чувство мести, многократно судимый сосед ушел, прихватив с собой обогреватель стоимостью в 2000 рублей.