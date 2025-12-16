Ричмонд
В Омске сосед избил семейную пару за их отказ пригласить его к совместной трапезе

Обидевшись на отсутствие гостеприимства, мужчина влез в окно, ударил ножом хозяина и кулаком хозяйку, а после украл обогреватель.

Источник: Комсомольская правда

Излишне обидчивого омича, устроившего драку с соседями из-за проблемы гостеприимства, задержали сотрудники омской полиции. За побои и грабеж мужчину ждет внушительный срок по статье «Разбой».

К омским полицейским обратились 55-летний мужчина и 32-летняя женщина, проживающие в доме барачного типа на улице Трактовой. Сожители рассказали, что пострадали от действий 36-летнего соседа: мужчина ворвался в квартиру, причинил им телесные повреждения и похитил имущество на сумму 2 000 рублей.

Оперативники выяснили, что разбойное нападение мужчина совершил из-за обиды. Сожители ужинали, распивая спиртные напитки, а когда сосед постучался к ним в дверь, в надежде присоединится к трапезе, они его не пустили. Мужчина обиделся, разбил топором стекло и вошел в чужое жилье через окно. После он ударил ножом хозяина жилища, а хозяйке стукнул кулаком по лицу. Удовлетворив чувство мести, многократно судимый сосед ушел, прихватив с собой обогреватель стоимостью в 2000 рублей.

Полицейские задержали обидчивого гражданина и изъяли у него орудие преступления — нож. В отношении омича, 11 раз судимого за кражи, грабежи, угон, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, следователем возбуждено уголовное дело. За разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.