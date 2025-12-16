Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП под Волгоградом

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, 15 декабря около 17.00 27-летний водитель автомобиля «Мерседес» при выезде со дворовой территории, расположенной по проспекту имени В. И. Ленина, 104 в городе Волжском, пересек сплошную линию дорожной разметки, что привело к столкновению с двигавшимся маршрутным такси.
В результате данной дорожно-транспортного происшествия 14-летняя девочка, находившаяся в маршрутном такси в качестве пассажира, получила травмы и была незамедлительно госпитализирована с места аварии.
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП, в ходе которой будет дана оценка законности и обоснованности решения, принятого по итогам процессуальной проверки.