16-летнего мальчика задержали по подозрению в конокрадстве на Кубани

В Белореченском районе Краснодарского края сотрудники полиции задержали 16-летнего жителя Апшеронского района по подозрению в краже лошади. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В полицию обратился местный житель хутора Дунайского, заявив о пропаже принадлежавшей ему лошади орловской породы, которая паслась на лугу. Сумма ущерба была оценена в 370 тысяч рублей.
Оперативники в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Подросток признался, что, заметив лошадь в поле, отвязал её и отвёл к себе домой.
Похищенное животное было изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.
В отношении 16-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.