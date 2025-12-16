Ричмонд
16-летнего мальчика задержали по подозрению в конокрадстве на Кубани

В Белореченском районе задержан 16-летний подросток по подозрению в конокрадстве.

Источник: Комсомольская правда

В Белореченском районе Краснодарского края сотрудники полиции задержали 16-летнего жителя Апшеронского района по подозрению в краже лошади. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию обратился местный житель хутора Дунайского, заявив о пропаже принадлежавшей ему лошади орловской породы, которая паслась на лугу. Сумма ущерба была оценена в 370 тысяч рублей.

Оперативники в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Подросток признался, что, заметив лошадь в поле, отвязал её и отвёл к себе домой.

Похищенное животное было изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.

В отношении 16-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.