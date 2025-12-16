Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после гибели ребенка на водоеме в Ростовской области

На Дону прокуратура выясняет обстоятельства гибели ребенка и следит за ходом доследственной проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области начали проверку после гибели 10-летнего ребенка на водоеме, сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

— Организована проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Также на контроль взяли ход работу следователей, — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, представители СК проводят доследственную проверку по факту происшествия.

По предварительной информации, трагедия произошла 15 декабря на водоеме в хуторе Ленина. Предварительно, двое ребят одного возраста вышли на тонкий лед и провалились в воду. На помощь пришел очевидец, он вытащил детей на берег, но одного мальчика спасти не удалось. Второго пострадавшего увезли в больницу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.