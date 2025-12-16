Двое мужчин пытались поджечь жилой дом на Гражданском по заданию аферистов

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в попытке поджога жилого дома на Гражданском проспекте — 13 декабря загорелась отсекающая дверь у лифта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
О возгорании в дежурную часть Калининского района сообщили жильцы. Огонь удалось потушить своими силами до прибытия экстренных служб, никто не пострадал. Однако проверка показала, что пожар не был случайным.
— Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили причастных к произошедшему. Уже 15 декабря по местам проживания были задержаны двое мужчин 35 и 21 года. Они полностью признали свою роль в случившемся, — рассказали в полиции.
Через переписку в мессенджере неизвестный предложил им за деньги поджечь входную дверь в коридоре с несколькими квартирами, создавая прямую угрозу жизни людей. После поджога мужчины скрылись. По факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.