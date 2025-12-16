Мать и дочь обокрали несколько домов в Бресте и других регионах

В милицию Бреста обратились несколько жителей частного сектора, из домов которых пропали сбережения. Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 41-летняя женщина, проживающая в Витебской области, и ее 18-летняя дочь из Барановичей. Они выбирали дом и дожидались, пока хозяин покинет жилище, не заперев двери. Затем входили и брали все ценное. Мама с дочкой совершили целый ряд подобных преступлений в разных регионах страны.