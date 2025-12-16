Мать и дочь обокрали несколько домов в Бресте и других регионах

В милицию Бреста обратились несколько жителей частного сектора, из домов которых пропали сбережения. Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 41-летняя женщина, проживающая в Витебской области, и ее 18-летняя дочь из Барановичей. Они выбирали дом и дожидались, пока хозяин покинет жилище, не заперев двери. Затем входили и брали все ценное. Мама с дочкой совершили целый ряд подобных преступлений в разных регионах страны.
Следователи возбудили уголовные дела за кражи. Общая сумма ущерба устанавливается. Часть похищенного изъята.
«Чтобы обеспечить сохранность имущества, уходя из дома, не оставляйте двери открытыми, не прячьте ключи под ковриком или в других очевидных местах, установите надежные двери и замки, решетки на окна, используйте охранную сигнализацию или видеонаблюдение», — подчеркнули правоохранители.