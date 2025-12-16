Ричмонд
Суд вынес приговор «уфимским марксистам», планировавшим «свержение власти»

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор пятерым членам так называемого «уфимского кружка марксистов», еще до суда признанным террористами и экстремистами и включенным в соответствующий реестр Росфинмониторинга. Судебный процесс длился почти два года. На скамье подсудимых оказались коммунисты: депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин, врач Алексей Дмитриев, пенсионер Юрий Ефимов, доброволец-защитник Донбасса Павел Матисов и волонтер Союза добровольцев Донбасса — механик Ринат Буркеев.

Источник: Freepik

Силовики полагают, что они являются участниками террористической организации, которая готовилась свергнуть власть в России. В числе прочего им вменяется распространение материалов, содержащих призывы к насильственному захвату власти.

Группа была задержана в марте 2022 года. По данным следствия, с 2016 года они собирались в музее Сталина в Уфе, где изучали труды Маркса, Энгельса и Ленина. Затем, как считают силовики, они пришли к выводам о необходимости революции в России. Сообщалось, что в ходе обысков у членов кружка были изъяты две гранаты РГД-5, «коктейли Молотова», экстремистская литература и многое другое.

Сами подсудимые еще до вынесения приговора заявили, что не признают вину и считают все обвинения в свою сторону клеветой.

«Нас обвиняют в захвате государственной власти Российской Федерации силами пятерых человек с помощью такого оружия, как саперная лопата. Это на полном серьезе обсуждалось здесь в течение двух лет — на этом судебном заседании. Абсурдные обвинения на грани безумия», — сказали фигуранты журналистам.

Все они уже более 3,5 лет находятся под стражей. И прокурор запросил для обвиняемых от 20 до 24 лет лишения свободы.

Сегодня, 16 декабря, Центральный окружной суд Екатеринбурга признал всех пятерых фигурантов виновными и назначил:

Павлу Матисову по совокупности статей наказание в виде лишения свободы на 22 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Первые 8 лет он приведет в тюрьме, после чего отправится в колонию. Юрию Ефимову по совокупности статей назначено лишение свободы на 18 лет со штрафом в размере 170 тыс. рублей. Первые 7 лет — в тюрьме, после чего он отправится в колонию. Дмитрию Чувилину по совокупности статей назначили лишение свободы на 20 лет со штрафом в размере 275 тыс. рублей. Алексею Дмитриеву по совокупности статей назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет со штрафом в размере 275 тыс. рублей. Ринату Буркееву по совокупности статей назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет со штрафом в размере 60 тыс. рублей.

По решению суда, срок пребывания под стражей с 25 марта 2022 года зачесть в срок наказания.