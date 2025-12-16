Суд вынес приговор «уфимским марксистам», планировавшим «свержение власти»

Павлу Матисову по совокупности статей наказание в виде лишения свободы на 22 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Первые 8 лет он приведет в тюрьме, после чего отправится в колонию. Юрию Ефимову по совокупности статей назначено лишение свободы на 18 лет со штрафом в размере 170 тыс. рублей. Первые 7 лет — в тюрьме, после чего он отправится в колонию. Дмитрию Чувилину по совокупности статей назначили лишение свободы на 20 лет со штрафом в размере 275 тыс. рублей. Алексею Дмитриеву по совокупности статей назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет со штрафом в размере 275 тыс. рублей. Ринату Буркееву по совокупности статей назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет со штрафом в размере 60 тыс. рублей.