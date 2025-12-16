Сохранён приговор виновнику смертельного ДТП под Калининградом с двумя погибшими

Обвиняемый был признан виновным и осуждён на 4,5 года лишения свободы.
По установленным судом обстоятельствам, 15 декабря 2023 года водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем «Шевроле». В результате аварии на месте погибли 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем, и её 64-летняя мать, находившаяся в салоне. Четырехлетняя девочка, также бывшая в машине, получила тяжкий вред здоровью.
Суд первой инстанции назначил виновнику наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2,5 года. Апелляционная инстанция оставила этот приговор в силе, отклонив доводы защиты о невиновности. Несогласная со всеми решениями, сторона защиты обжаловала их в кассационном порядке. Однако кассационный суд, изучив материалы дела и учтя позицию прокуратуры, не нашел оснований для отмены, и приговор вступил в законную силу.