Прицеп отделился от автомобиля и выкатился на встречку. За смертельное ДТП будут судить жителя Давид-Городка

Согласно материалам дела, обвиняемый 6 ноября 2024 года вблизи своего дома загрузил в свой грузовой автомобиль Mercedes-Benz сельскохозяйственную продукцию массой около 4 тыс. кг. При этом завод-изготовитель для этого грузовика установил максимальную массу груза не более 1705 кг. В итоге масса машины с грузом составила 7140 кг.
Далее водитель Mercedes-Benz сцепил его с бортовым тентовым прицепом, который также был загружен аграрной продукцией и не имел разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
При сцепке страховочный трос не был продет должным образом на специальном креплении или раме автомобиля — это обстоятельство не позволило обеспечить надежность сцепки и техническую исправность ее предохранительного устройства в составе автопоезда.
Вечером вблизи агрогородка Плещицы Пинского района из-за недобросовестных и некорректных действий водителя, включая перегруз автомобиля и ненадежную сцепку, прицеп выкатился на полосу встречного движения и столкнулся со встречной машиной Ford Focus под управлением 28-летнего водителя.
В результате ДТП водитель Ford и его 37-летняя пассажир получили тяжкие телесные повреждения, тогда как ее муж (ему тоже было 37 лет), и 62-летняя мать погибли на месте происшествия.
В Генпрокуратуре обратили внимание, что обвиняемый совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости за хулиганство, ранее неоднократно подвергался административным взысканиям за правонарушения против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта — только за год с момента данной аварии он 11 раз был привлечен к ответственности по линии ГАИ.
Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.
Изучив материалы дела, в Генеральной прокуратуре установили, что предварительное расследование проведено полно, объективно и всесторонне, действия обвиняемого квалифицированы правильно, предъявленное ему обвинение обосновано собранными доказательствами.
Ранее избранную в отношении водителя Mercedes-Benz меру пресечения заместитель генерального прокурора оставил прежней — подписку о невыезде и надлежащем поведении.