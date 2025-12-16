Прицеп отделился от автомобиля и выкатился на встречку. За смертельное ДТП будут судить жителя Давид-Городка

В Генпрокуратуре обратили внимание, что обвиняемый совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости за хулиганство, ранее неоднократно подвергался административным взысканиям за правонарушения против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта — только за год с момента данной аварии он 11 раз был привлечен к ответственности по линии ГАИ.